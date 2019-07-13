ГАЛЕРЕЯ | По новой программе: смотрите, как теперь учат в эстонской армии новобранцев

”Служба пока проходит хорошо. У меня отличные сослуживцы, нагрузка у нас достаточная, каждый день учимся чему-то новому”, — сказал рядовой Каур Кюнгас. ”Вдобавок к физической нагрузке мы получили базовые знания по действию на местности — маскировка и укрытие, а также как правильно выбирать себе место для ночлега”, — добавил он.

Начиная с июльского призыва этого года силы обороны обучают солдат срочной службы во всех военных частях по новой программе, по которой получение базовых знаний солдата стало более коротким, интенсивным и логичным. Если раньше в первые две недели десятинедельного курса базовой подготовки основное время занимали занятия в классах и теоретическая подготовка, то теперь уже на второй неделе службы основной упор делается на практические занятия вне казарм.

”Для большего удобства и для более равномерного распределения нагрузки уже к концу первой недели срочной службы солдаты уяснили как использовать боевую экипировку, носить рюкзак и как пользоваться служебным оружием”, — сказал офицер отдела учебной подготовки 1-ой пехотной бригады майор Тармо Компус, добавив, что уже на следующей неделе солдат срочной службы ждет более длинный лагерь и боевые стрельбы.

По новой программе курс базовой подготовки солдата длится семь недель, в ходе которых солдаты учатся пользоваться служебным оружием, ориентироваться на местности, оказывать первую помощь, а также получают информацию о порядках внутри армии и регулирующих службу законодательных актах.

Курс подготовки заканчивается экзаменом из теоретической и практической части, после чего солдат срочной службы приступает к курсу профессиональной подготовки или отправляется на курсы младшего унтер-офицера или водителя.