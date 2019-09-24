ГАЛЕРЕЯ: Первый поезд эстонского языка стартовал с Балтийского вокзала

Сегодня, 24 сентября, с Балтийского вокзала в Нарву стартовал первый поезд эстонского языка, в котором все желающие могут получить бесплатные уроки эстонского языка.
Поезд эстонского языка будет курсировать со вторника по четверг по маршруту Таллинн-Нарва-Таллинн, отправляясь ежедневно из Таллинна в 11:41 и из Нарвы в 14:22.
Обучение эстонскому языку проводится в специальной части вагона, где учителя Таллиннского и Нарвского домов эстонского языка Фонда интеграции проводят увлекательные обучающие занятия. Во время поездки помимо игр и занятий по изучению языка можно побеседовать с языковым консультантом, отправить близкому другу тематическую открытку языкового поезда или послушать подкасты.
Руководитель языкового отдела Министерства образования и науки Пирет Кяртнер отметила, что при изучении языков очень важно найти для себя подходящий способ обучения. ”Это может быть беседа, игра, музыка в наушниках, обучение посредством электронных каналов или урок в классе, главное — это желание учиться. Пассажиры поезда эстонского языка получат хорошие идеи, как использовать время, проведенное в пути, для изучения языка”, — сказала Кяртнер.
”Мы очень рады, что первые пассажиры поезда эстонского языка находятся сейчас в пути, где они с помощью наших учителей изучают и практикуют эстонский язык. Я уверена, что по окончании поездки у них будет больше смелости, чтобы продолжать практиковаться в эстонском. Надеюсь, мы вдохновим людей на то, чтобы и в дальнейшем использовать время, проводимое в поезде, для изучения языка”, — сказала руководитель Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции.
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