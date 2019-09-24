ГАЛЕРЕЯ: Первый поезд эстонского языка стартовал с Балтийского вокзала

Поезд эстонского языка будет курсировать со вторника по четверг по маршруту Таллинн-Нарва-Таллинн, отправляясь ежедневно из Таллинна в 11:41 и из Нарвы в 14:22.

Обучение эстонскому языку проводится в специальной части вагона, где учителя Таллиннского и Нарвского домов эстонского языка Фонда интеграции проводят увлекательные обучающие занятия. Во время поездки помимо игр и занятий по изучению языка можно побеседовать с языковым консультантом, отправить близкому другу тематическую открытку языкового поезда или послушать подкасты.

Руководитель языкового отдела Министерства образования и науки Пирет Кяртнер отметила, что при изучении языков очень важно найти для себя подходящий способ обучения. ”Это может быть беседа, игра, музыка в наушниках, обучение посредством электронных каналов или урок в классе, главное — это желание учиться. Пассажиры поезда эстонского языка получат хорошие идеи, как использовать время, проведенное в пути, для изучения языка”, — сказала Кяртнер.