ГАЛЕРЕЯ: Первый день королевы Дании Маргрете II в Эстонии закончился праздничным ужином

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15-16 июня королева Дании Маргрете II находится с официальным визитом в Эстонии. За субботу она успела открыть две выставки, посетить гала-вечер в театре "Эстония", а по окончанию первого дня приняла участие в праздничном ужине, который прошел в центре Арво Пярта.