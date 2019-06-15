15.06.2019, 21:58
ГАЛЕРЕЯ: Первый день королевы Дании Маргрете II в Эстонии закончился праздничным ужином(8)
15-16 июня королева Дании Маргрете II находится с официальным визитом в Эстонии. За субботу она успела открыть две выставки, посетить гала-вечер в театре "Эстония", а по окончанию первого дня приняла участие в праздничном ужине, который прошел в центре Арво Пярта.
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