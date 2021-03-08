08.03.2021, 19:30
ГАЛЕРЕЯ | Пандемия праздник не отменила: несмотря на COVID-19, на цветочном рынке на улице Виру было не протолкнуться
Сегодня, 8 марта, в Эстонии многие отмечают Женский день. Несмотря на то, что в ситуация с пандемией коронавируса наложила определенные ограничения, на у цветочных лотков на улице Виру было полно народу. Как и раньше, в этот день торговля шла исключительно бойко.
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