ГАЛЕРЕЯ | Ответ правительству: на площади Вабадузе собрались сторонник ЛГБТ-сообщества

Организаторы призывают всех участников сказать нет планируемой реформе брака, проект которой сейчас на столе у правительства. Один из организаторов Леммит Каплинский отметил, если совершеннолетние люди заботятся и берут ответственность за детей и друг за друга, то это и есть семья.

Еще в сентябре политики EKRE заговорили о референдуме о вопросе семьи — они предлагают внести в Конституцию определение брака, как союза мужчины и женщины. А недавно Март Хельме отправил всех геев в Швецию.