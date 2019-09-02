02.09.2019, 21:28
ГАЛЕРЕЯ | Открыта мемориальная скамья Леннарта Мери
Сегодня во дворе Ныммеской гимназии была открыта скамья в память о президенте Эстонии Леннарте Мери.
Сегодня во дворе Ныммеской гимназии была открыта скамья в память о президенте Эстонии Леннарте Мери.
С инициативой установлении скамьи выступили несколько организаций местных жителей Нымме. Место установки было выбрано не случайно - в этой школе учился будущий президент.
В церемонии участвовали ученики первого и двенадцатого классов, учителя, родители. В ходе открытия скамьи выступили старейшина Нымме Грете Шиллис и Март Мери, сын первого после восстановления независимости главы ЭР.
Леннарт Мери (29.03.1929–14.03.2006) был президентом Эстонии с 1992 по 2001 год.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Фраза, после которой ГАИшники вас отпустят
Россиянам напомнили - 31 декабря придется работать
Мать и дочь из Петербурга лишились рук и ног при посадке на поезд
Американка придумала способ обмана дорожных камер