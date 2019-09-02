ГАЛЕРЕЯ | Открыта мемориальная скамья Леннарта Мери

С инициативой установлении скамьи выступили несколько организаций местных жителей Нымме. Место установки было выбрано не случайно - в этой школе учился будущий президент.

В церемонии участвовали ученики первого и двенадцатого классов, учителя, родители. В ходе открытия скамьи выступили старейшина Нымме Грете Шиллис и Март Мери, сын первого после восстановления независимости главы ЭР.

Леннарт Мери (29.03.1929–14.03.2006) был президентом Эстонии с 1992 по 2001 год.