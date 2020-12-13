13.12.2020, 20:28

ГАЛЕРЕЯ | Ограничения правительства сильно не подействовали на клиентов торговых центров


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Kaubanduskeskuste parklad Foto: Ilmar Saabas

Фотограф Delfi прокатился по торговым центрам Таллинна. Если парковки Rocca al Mare и Kristiine были забиты, в самих магазинах больших очередей не было.

Поскольку распространение коронавируса в Эстонии набирает обороты, правительство неоднократно призывало людей сокращать контакты, избегать мест массового скопления людей, носить маску в помещении и сохранять двухметровую дистанцию. Перед праздниками рекомендуется покупать новогодние подарки в интернет-магазинах.

Многие все равно приехали за покупками в обычный торговый центр. На парковках было много машин. Но внутри фотограф не заметил большого скопления людей.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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