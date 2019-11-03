ГАЛЕРЕЯ | На таллиннскую выставку кошек приехали красавцы со всего мира

На выставку своих любимцев привезли участники из Германии, Голландии, Италии, Испании, Финляндии, Швеции, России и многих других стран. Представлен ряд редких пород (Cornish Rex, Devon Rex, Japanese Bobtail и др.), всего свыше 1000 породистых кошек.
Особое внимание обращено на породы самых маленьких и самых крупных кошек. Вчера, например, выбрали лучшую киску породы Maine Coon. Сегодня в фокусе — Toybob.
Особенной выставку делает то, что она является единственной в Эстонии, в которой участвуют и животные, ищущие себе хозяев.
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