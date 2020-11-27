27.11.2020, 18:53

ГАЛЕРЕЯ | На таллиннской Ратуше зажгли рождественские огни и открыли рынок


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Raekoja platsil süttisid tuled jõulukuusel ja Tallinna jõuluturul
Galerii: 22 pilti
Raekoja platsil süttisid tuled jõulukuusel ja Tallinna jõuluturul Foto: Rauno Volmar

Сегодня в 17 часов на Таллиннской Ратушной площади зажгли рождественские огни и открыли рынок.

Смотрите фото!

Как мы уже писали ранее, в воскресенье на Ратуше появится голограмма Деда Мороза.

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