19.03.2020, 18:37

ГАЛЕРЕЯ | На пресс-конференции члены правительства показали бурю эмоций

 (5)
EST
Galerii: 25 pilti
Valitsuse pressikonverents 19.03.2020 Foto: Andres Putting

Сегодня в Доме Стенбока после заседания правительства состоялась традиционная пресс-конференция, на которой побывал наш фотокорреспондент.

Министры во главе с премьером (за столом сидели слева направо: министр финансов Мартин Хельме, глава МВД Март Хельме, премьер-министр Юри Ратас, министр социальных дел Танель Кийк и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу) не скрывали своих эмоций перед журналистами.

Судя по всему, какие-то очень непростые вопросы глава кабинета и его министры решали по мобильной связи прямо во время пресс-конференции.

Читайте также: