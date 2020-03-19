ГАЛЕРЕЯ | На пресс-конференции члены правительства показали бурю эмоций

Министры во главе с премьером (за столом сидели слева направо: министр финансов Мартин Хельме, глава МВД Март Хельме, премьер-министр Юри Ратас, министр социальных дел Танель Кийк и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу) не скрывали своих эмоций перед журналистами.

Судя по всему, какие-то очень непростые вопросы глава кабинета и его министры решали по мобильной связи прямо во время пресс-конференции.