ГАЛЕРЕЯ | На пресс-конференции члены правительства показали бурю эмоций

Сегодня в Доме Стенбока после заседания правительства состоялась традиционная пресс-конференция, на которой побывал наш фотокорреспондент.
Министры во главе с премьером (за столом сидели слева направо: министр финансов Мартин Хельме, глава МВД Март Хельме, премьер-министр Юри Ратас, министр социальных дел Танель Кийк и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу) не скрывали своих эмоций перед журналистами.
Судя по всему, какие-то очень непростые вопросы глава кабинета и его министры решали по мобильной связи прямо во время пресс-конференции.
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