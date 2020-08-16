16.08.2020, 14:53

ГАЛЕРЕЯ | На площади Вабадузе снова поддержали белорусов

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мероприятие посетил и глава МИД Эстонии
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Galerii: 44 pilti
Foto: Andres Putting

Сегодня в два часа дня на площади Вабадузе в Таллинне люди вышли с красно-белыми флагами в знак поддержки белорусскому народу, которые борются за честные выборы и честного президента в Беларуси.

"Белорусы пытаются защитить свое право жить в свободной стране, защитить независимость государства и прекратить насилие". В два часа дня в Таллинне поддержать белорусов вышло около 135 человек. Смотрите фото!

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