ГАЛЕРЕЯ | На площади Вабадузе снова поддержали белорусов www.DELFI.ee EST

Сегодня в два часа дня на площади Вабадузе в Таллинне люди вышли с красно-белыми флагами в знак поддержки белорусскому народу, которые борются за честные выборы и честного президента в Беларуси.