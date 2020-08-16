16.08.2020, 14:53
ГАЛЕРЕЯ | На площади Вабадузе снова поддержали белорусов(2)
мероприятие посетил и глава МИД Эстонии
Сегодня в два часа дня на площади Вабадузе в Таллинне люди вышли с красно-белыми флагами в знак поддержки белорусскому народу, которые борются за честные выборы и честного президента в Беларуси.
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