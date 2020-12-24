24.12.2020, 12:43
ГАЛЕРЕЯ | На богослужение в церковь Каарли пришло лишь несколько человек
Сегодня утром в лютеранской церкви Каарли в центре Таллинна состоялось традиционное богослужение.
Сегодня утром в лютеранской церкви Каарли в центре Таллинна состоялось традиционное богослужение.
Ходить в церковь в сочельник — традиция для многих верующих. Но этот год требует изменений. По словам репортера Delfi, сегодня утром в церкви Каарли было очень мало народу. В 10 утра около 40 человек, что очень мало для такого дня.
Напомним, что вчера правительство ввело новый пакет мер по предотвращения распространения коронавируса. В частности соблюдать дистанцию и 50% от заполняемости в церквях. Все прихожане должны быть в масках. И если СПА, спортивные залы и рестораны закроются с 28 декабря, то церкви останутся открытыми.
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