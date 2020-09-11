ГАЛЕРЕЯ | "Мы не томаты". Велосипедисты требуют от Таллинна лучших условий

Сегодня по инициативе социал-демократов возле Городской управы собрались велосипедисты. Они считают, что Таллинн недостаточно внимания уделяет велодорожкам и жизни велосипедистов.
"Многие европейские города этой весной и летом выделили крупные инвестиции на развитие велосипедного движения. В Таллинне же пользоваться велосипедом неудобно и небезопасно", — говорят организаторы акции.
Главная проблема, по их мнению, — нежелание столичного руководства обеспечить участникам движения безопасность и комфорт. "Разумеется, для улучшения этой ситуации необходимы изменения в управлении таллиннским Департаментом транспорта.
Больше велосипедистов в нашем городе будет только в том случае, если в Таллинне наконец появятся безопасные и выделенные велосипедные дорожки. Следует реализовать столичную стратегию по развитию велодвижения. Например, многие европейские города напрямую субсидируют покупку и ремонт велосипедов. При столичных школах и учреждениях нужно в конце концов построить парковки для велосипедов с навесом. Это не так уж дорого и сложно", — считают они.
Летом вице-мэр Андрей Новиковв интервью RusDelfi признался, что решение объединить велодорожки и полосы общественно транспорта в центре города — не самое идеальное. "Если вы спросите, хорошое ли это решение, ответ — нет. Это решение только для тех мест, где нет альтернативы. Мы уже забрали у автомобилей одну полосу для автобусов, там просто нет места для отдельной велодорожки. Такое решение — дополнительная возможность к имеющимся велодорожкам", — сказал тогда он. Кстати, сам Новиков сегодня вышел к протестующим.
На вопрос, можно ли на Нарва мнт построить велодорожку, он ответил — нет. "Там было две смежные полосы для передвижения автомобилей и общественного транспорта, парковка и тротуар. Это классический пример, откуда "вышел" весь Советский союз. От этой застройки сейчас отходят все.
Таллинн в 2006 году предложил инициативу — Зеленую столицу. Там была целая политика переориентирования на общественный транспорт, создание велодорожек и изменения всей среды передвижения. Именно тогда началось строительство велодорожек, бесплатный общественный транспорт, полосы для автобусов и троллейбусов. Сейчас мы переосмысляем то, что досталось нам исторически. От площади Свободы до Каубамая раньше было 2 полосы для машин, потом одну сделали для общественного транспорта, в будущем планируем убрать оттуда и парковку (от Соляриса до Каубамая — RusDelfi). Появится подземный паркинг, расширится пешеходная зона. Мы действуем поэтапно, за один день все появиться не может".
По словам Новикова, для города на первом месте сейчас общественный транспорт. "На втором велосипеды, автомобили и все виды другого транспорта", — подчеркнул он.
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