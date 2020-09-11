ГАЛЕРЕЯ | "Мы не томаты". Велосипедисты требуют от Таллинна лучших условий

"Многие европейские города этой весной и летом выделили крупные инвестиции на развитие велосипедного движения. В Таллинне же пользоваться велосипедом неудобно и небезопасно", — говорят организаторы акции.

Главная проблема, по их мнению, — нежелание столичного руководства обеспечить участникам движения безопасность и комфорт. "Разумеется, для улучшения этой ситуации необходимы изменения в управлении таллиннским Департаментом транспорта.

Больше велосипедистов в нашем городе будет только в том случае, если в Таллинне наконец появятся безопасные и выделенные велосипедные дорожки. Следует реализовать столичную стратегию по развитию велодвижения. Например, многие европейские города напрямую субсидируют покупку и ремонт велосипедов. При столичных школах и учреждениях нужно в конце концов построить парковки для велосипедов с навесом. Это не так уж дорого и сложно", — считают они.

Летом вице-мэр Андрей Новиков в интервью RusDelfi признался, что решение объединить велодорожки и полосы общественно транспорта в центре города — не самое идеальное. "Если вы спросите, хорошое ли это решение, ответ — нет. Это решение только для тех мест, где нет альтернативы. Мы уже забрали у автомобилей одну полосу для автобусов, там просто нет места для отдельной велодорожки. Такое решение — дополнительная возможность к имеющимся велодорожкам", — сказал тогда он. Кстати, сам Новиков сегодня вышел к протестующим.

Delfi

На вопрос, можно ли на Нарва мнт построить велодорожку, он ответил — нет. "Там было две смежные полосы для передвижения автомобилей и общественного транспорта, парковка и тротуар. Это классический пример, откуда "вышел" весь Советский союз. От этой застройки сейчас отходят все.

Таллинн в 2006 году предложил инициативу — Зеленую столицу. Там была целая политика переориентирования на общественный транспорт, создание велодорожек и изменения всей среды передвижения. Именно тогда началось строительство велодорожек, бесплатный общественный транспорт, полосы для автобусов и троллейбусов. Сейчас мы переосмысляем то, что досталось нам исторически. От площади Свободы до Каубамая раньше было 2 полосы для машин, потом одну сделали для общественного транспорта, в будущем планируем убрать оттуда и парковку (от Соляриса до Каубамая — RusDelfi). Появится подземный паркинг, расширится пешеходная зона. Мы действуем поэтапно, за один день все появиться не может".