ГАЛЕРЕЯ | Молочный туман на Штромке!

Фоторепортер Delfi посетил столичный пляж Штрооми и заснял туман над водой — "дыма" было и правда много! Смотрите фото.
Фоторепортер Delfi посетил столичный пляж Штрооми и заснял туман над водой — "дыма" было и правда много! Смотрите фото.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Одно условие: от COVID-19 можно вылечиться без лекарств
«Невозможно смотреть»: Захарова высказалась о передаче Собчак
Ученые сказали, когда коронавирус погибает в течение 15 минут
Заслуженная артистка РФ избила дочь за то, что та мешала выпивать