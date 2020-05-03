03.05.2020, 20:49

ГАЛЕРЕЯ | Молочный туман на Штромке!

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Galerii: 15 pilti
Udu Stroomi rannas Foto: Rauno Volmar

Фоторепортер Delfi посетил столичный пляж Штрооми и заснял туман над водой — "дыма" было и правда много! Смотрите фото.

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