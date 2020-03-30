ГАЛЕРЕЯ | Модный торговый и тусовочный столичный квартал Теллискиви как будто вымер!

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Всего лишь месяц назад в таллиннском квартале Теллискиви бурлила жизнь - он был полон горожанами и гостями столицы. Сегодня он практически пуст.