09.08.2019, 21:55

ГАЛЕРЕЯ | Много ли знакомых вам лиц? Смотрите, как в Пайде проходит Фестиваль мнений


rus.delfi.ee
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Arvamusfestivali esimene päev Foto: Kaspar Pokk

Сегодня в Пайде стартовал седьмой по счету Фестиваль мнений, основная тема которого – будущее. На 28 дискуссионных площадках фестиваля в пятницу и субботу пройдет в общей сложности более 160 обсуждений на различные темы, касающиеся жизни в Эстонии.

Дискуссии проходят на темы климата, энергетики, экономики, образования, науки, эстонского языка и культуры, здоровья, технологии и другие темы.

Несколько дискуссий поставили цель прийти к конкретному результату, например, составить список предложений и пожеланий.

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