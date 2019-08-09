09.08.2019, 21:55
ГАЛЕРЕЯ | Много ли знакомых вам лиц? Смотрите, как в Пайде проходит Фестиваль мнений
Сегодня в Пайде стартовал седьмой по счету Фестиваль мнений, основная тема которого – будущее. На 28 дискуссионных площадках фестиваля в пятницу и субботу пройдет в общей сложности более 160 обсуждений на различные темы, касающиеся жизни в Эстонии.
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