16.11.2019, 19:24
ГАЛЕРЕЯ | Memento mori: на Коплиских линиях показали неожиданный перфоманс
Кто-то проводит субботний день, гуляя по рождественскому рынку, кто-то сидит дома перед телевизором. Ну а кто-то, как эти таллиннские молодые люди, занимается искусством. В грязи. На Коплиских линиях.
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