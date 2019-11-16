16.11.2019, 19:24

ГАЛЕРЕЯ | Memento mori: на Коплиских линиях показали неожиданный перфоманс


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Kunst Kopli liinidel 16.11.2019
Galerii: 20 pilti
Kunst Kopli liinidel 16.11.2019 Foto: Andres Putting

Кто-то проводит субботний день, гуляя по рождественскому рынку, кто-то сидит дома перед телевизором. Ну а кто-то, как эти таллиннские молодые люди, занимается искусством. В грязи. На Коплиских линиях.

Наверное, призывали подумать о душе, о вечном… Memento mori…

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