ГАЛЕРЕЯ | Memento mori: на Коплиских линиях показали неожиданный перфоманс

Кто-то проводит субботний день, гуляя по рождественскому рынку, кто-то сидит дома перед телевизором. Ну а кто-то, как эти таллиннские молодые люди, занимается искусством. В грязи. На Коплиских линиях.
Кто-то проводит субботний день, гуляя по рождественскому рынку, кто-то сидит дома перед телевизором. Ну а кто-то, как эти таллиннские молодые люди, занимается искусством. В грязи. На Коплиских линиях.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Скоропостижная смерть Никиты Исаева: как это произошло
Юлия Ауг призналась в связи с петербуржским расчленителем
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Знакомый Соколова рассказал о смерти его первой жены