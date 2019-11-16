ГАЛЕРЕЯ | Memento mori: на Коплиских линиях показали неожиданный перфоманс

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Кто-то проводит субботний день, гуляя по рождественскому рынку, кто-то сидит дома перед телевизором. Ну а кто-то, как эти таллиннские молодые люди, занимается искусством. В грязи. На Коплиских линиях.