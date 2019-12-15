ГАЛЕРЕЯ | Maxima на месте легендарного кинотеатра в Копли почти готова к открытию

Пока точно неизвеснто, когда точно будет открытие. Хоть здание и готово, кое-какие невыполненные работы еще есть.

На месте кинотеатра Раху теперь будет магазин Maxima и еще несколько торговых точек. На первом этаже будет работать аптека Benu и казино Olympic. На втором этаже помещения еще свободны. Общая площадь 1400 квадратных метров. Maxima из них занимает 700 кв.метров.