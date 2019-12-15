15.12.2019, 15:31
ГАЛЕРЕЯ | Maxima на месте легендарного кинотеатра в Копли почти готова к открытию(1)
В Копли готовится к открытию магазин Maxima. Он построен на месте снесенного кинотеатра Раху.
В Копли готовится к открытию магазин Maxima. Он построен на месте снесенного кинотеатра Раху.
Пока точно неизвеснто, когда точно будет открытие. Хоть здание и готово, кое-какие невыполненные работы еще есть.
На месте кинотеатра Раху теперь будет магазин Maxima и еще несколько торговых точек. На первом этаже будет работать аптека Benu и казино Olympic. На втором этаже помещения еще свободны. Общая площадь 1400 квадратных метров. Maxima из них занимает 700 кв.метров.
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