15.12.2019, 15:31

ГАЛЕРЕЯ | Maxima на месте легендарного кинотеатра в Копли почти готова к открытию

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Kopli Maxima Foto: Romet Kreek

В Копли готовится к открытию магазин Maxima. Он построен на месте снесенного кинотеатра Раху.

Пока точно неизвеснто, когда точно будет открытие. Хоть здание и готово, кое-какие невыполненные работы еще есть.

На месте кинотеатра Раху теперь будет магазин Maxima и еще несколько торговых точек. На первом этаже будет работать аптека Benu и казино Olympic. На втором этаже помещения еще свободны. Общая площадь 1400 квадратных метров. Maxima из них занимает 700 кв.метров.

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