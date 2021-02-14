ГАЛЕРЕЯ | "Любовь сильнее страха". В Таллинне поддержали российских политзаключенных

На улице Пикк собрались сторонники Алексея Навального из Эстонии. Многие вышли с плакатами — "освободите Навального". Им возразить подтянусь его эстонские критики — на их транспарантах было написано "Навальный вор и лжец". На месте была и полиция.

Сегодня весь день в России проходят акции солидарности под слоганом "Любовь сильнее страха". Люди выстраиваются в живые цепи, выходят с фонариками и на мирный протест. Всего, по данным ”ОВД-Инфо” на 19:00, в России в связи с акциями задержаны 12 человек.

Foto: Andres Putting

В конце января политика Алексея Навального приговорили к 3.5 годам заключения, из которых он должен отсидеть в тюрьме 2 года и 8 месяцев.

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