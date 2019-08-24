24.08.2019, 17:54

ГАЛЕРЕЯ: Ласнамяэ гуляет на Певческом поле!

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rus.delfi.ee
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Galerii: 26 pilti
Foto: Andres Putting

Сегодня, 24 августа, на Таллиннском певческом поле проходит большой фестиваль, посвященный Дню Ласнамяэ. Смотрите галерею!

На главной сцене выступают Артем Савицкий, группа ”AveNue” из Нарвы, дуэт ”Пара Тайн”, финалисты детского музыкального ТВ-шоу "BRAVO!", а также танцоры круизных кораблей Tallink покажут свою новую красочную шоу-программу. В 20.00 на главной сцене праздника выступит бывший солист популярной в 90-х поп-группы ”Hi-Fi” Митя Фомин, который исполнит свои популярные хиты. За музыкальное настроение будет отвечать приглашенный диджей из Москвы DJ Kirill Clash.

В парковой зоне со стороны Морских ворот будет выстроена большая детская зона с различными спортивными и развлекательными кружками по интересам и платным парком развлечений Tivoli, а на малой сцене выступят детские песенно-танцевальные коллективы.

В рамках мероприятия на территории Певческого поля будет работать большая улица еды, предлагающая гостям широкий выбор блюд и напитков уличной кухни. Также на мероприятии пройдет большая ярмарка товаров и услуг.

Праздник начался в 14.00 и продлится до 22.00, вход для всех бесплатный.

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