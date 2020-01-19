19.01.2020, 13:22
ГАЛЕРЕЯ | Крещенские купания: в Таллинне в ледяную воду окунулся и мэр Михаил Кылварт
19 января православные христиане отмечают День Крещения Господня, который наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников.
В народе Крещение принято отмечать купаниями в прорубях-иорданях. В Таллинне одно из таких мест оборудовано в Пирита, где купаются как молодые, так и люди постарше, и мужчины, и женщины.
Объектив нашего фотокорреспондента запечатлел среди погрузившихся в купель и мэра столицы Михаила Кылварта.
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