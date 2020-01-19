ГАЛЕРЕЯ | Крещенские купания: в Таллинне в ледяную воду окунулся и мэр Михаил Кылварт

В народе Крещение принято отмечать купаниями в прорубях-иорданях. В Таллинне одно из таких мест оборудовано в Пирита, где купаются как молодые, так и люди постарше, и мужчины, и женщины.

Объектив нашего фотокорреспондента запечатлел среди погрузившихся в купель и мэра столицы Михаила Кылварта.