19.01.2020, 13:22

ГАЛЕРЕЯ | Крещенские купания: в Таллинне в ледяную воду окунулся и мэр Михаил Кылварт


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ГАЛЕРЕЯ | Крещенские купания: в Таллинне в ледяную воду окунулся и мэр Михаил Кылварт
Andres Putting

19 января православные христиане отмечают День Крещения Господня, который наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников.

В народе Крещение принято отмечать купаниями в прорубях-иорданях. В Таллинне одно из таких мест оборудовано в Пирита, где купаются как молодые, так и люди постарше, и мужчины, и женщины.

Объектив нашего фотокорреспондента запечатлел среди погрузившихся в купель и мэра столицы Михаила Кылварта.

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