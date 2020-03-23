ГАЛЕРЕЯ | Коронавирус в Виймси: спортсмены, гуси и ранний велосипедный сезон
Солнечная погода и вызванные коронавирусом ограничения на развлекательные мероприятия манят людей на улицу - на прогулки и тренировки под открытым небом.
Солнечная погода и вызванные коронавирусом ограничения на развлекательные мероприятия манят людей на улицу - на прогулки и тренировки под открытым небом.
Корреспондент Delfi в ходе прогулки по Виймси сделал несколько интересных фотонаблюдений.
- Стаи гусей возвращаются, через Польшу прошли нормально.
- Машин мало, на улицах вообще стало тише.
- Люди много гуляют, но держат друг от друга дистанцию, при встрече расходятся.
- Велосипедный сезон начался.
- Более смышленые используют опустевшие парковки для теннисных тренировок.
- Центр здоровья Karulaugu, конечно, закрыт, но на спортивных площадках есть люди.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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