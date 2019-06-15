15.06.2019, 12:40
ГАЛЕРЕЯ: Королева Маргрете II и Керсти Кальюлайд открыли выставку в Кадриоргском художественном музее(6)
15 июня королева Дании Маргрете II и Керсти Кальюлайд открыли выставку в Кадриоргском художественном музее. На выставке представлены произведения мастеров Золотого века Дании.
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