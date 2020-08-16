ГАЛЕРЕЯ | Керсти Кальюлайд проехала на велосипеде с солдатами НАТО

Президент Керсти Кальюлайд присоединилась к велотурне с солдатами НАТО.
Вчера в Тарту стартовал велотур, в котором принимают участие солдаты НАТО из Великобритании, Дании и Эстонии. Сначала они доехали до Пярну, теперь добрались до Сааремаа.
По словам президента, это хорошая возможность показать солдатам красоту Эстонии. Смотрите фото!
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