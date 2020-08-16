16.08.2020, 19:39

ГАЛЕРЕЯ | Керсти Кальюлайд проехала на велосипеде с солдатами НАТО

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NATO lahingugrupi rattatuur jõudis Saaremaale Foto: Irina Mägi

Президент Керсти Кальюлайд присоединилась к велотурне с солдатами НАТО.

Вчера в Тарту стартовал велотур, в котором принимают участие солдаты НАТО из Великобритании, Дании и Эстонии. Сначала они доехали до Пярну, теперь добрались до Сааремаа.

По словам президента, это хорошая возможность показать солдатам красоту Эстонии. Смотрите фото!

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