ГАЛЕРЕЯ | Керсти Кальюлайд проехала на велосипеде с солдатами НАТО

Президент Керсти Кальюлайд присоединилась к велотурне с солдатами НАТО.
Вчера в Тарту стартовал велотур, в котором принимают участие солдаты НАТО из Великобритании, Дании и Эстонии. Сначала они доехали до Пярну, теперь добрались до Сааремаа.
По словам президента, это хорошая возможность показать солдатам красоту Эстонии. Смотрите фото!
Мать двух детей превратила заброшенный дом в сказочный уголок
Как в отеле отличить обычное зеркало от зеркала-«шпиона»
Муж покойной чемпионки мира рассказал, как она умирала в роддоме
Почему мать сына Лукашенка говорит о нем только косвенно?