ГАЛЕРЕЯ | Кая Каллас: в Эстонии идет сражение между строителями и разрушителями

„Поверьте мне, в Эстонии можно создать намного более лучшее правительство, чем сейчас. Вопрос только в желании. Лидеры и ”Отечества”, и Центристской партии втайне знают, что нынешнее правительство никогда не станет работать для Эстонии. Заверяю сегодня еще раз, что вместе с Партией реформ можно сформировать правительство, которое будет учитывать интересы всех избирателей”, — сказала Каллас.

По словам лидера реформистов, процедура выражения недоверия Марту Хельме дала очень ясную картину того, каково его представление об Эстонии. ”Из многих вещей, которые он там сказал, я услышала, что ему Эстония не нравится. Он и не скрывал, что хочет эту Эстонию разрушить”.

”Мы должны стоять за сформулированные в Атлантической хартии свободы Западного мира, которые мы уже считаем само собой разумеющимся, но которые сейчас находятся под атакой: свобода слова, свобода вероисповедания, свобода от страха”, — сказала Каллас.

”Партия реформ должна приложить усилия для уничтожения этого страха, потому что люди, находящиеся в страхе, не принимают правильных решений”.

”Рано или поздно мы в любом случае сформируем правительство. Старики говорят, что лютые морозы не длятся долго”, - сказала лидер реформистов.