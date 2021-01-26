ГАЛЕРЕЯ | Кальюлайд утвердила новое правительство. Одному из кандидатов в министры стало плохо(33)
Сегодня утром на рассвете, в 08:44, в Кадриорге президент Керсти Кальюлайд утверждила в должности правительство Каи Каллас.
Сегодня утром на рассвете, в 08:44, в Кадриорге президент Керсти Кальюлайд утверждила в должности правительство Каи Каллас.
Кальюлайд отметила, что две недели на создание новой коалиции — это очень мало, но больше времени не было, поскольку вирус продолжает бесчинствовать. Президент поблагодарила Партию реформ и Центристскую партию за то, что смогли быстро найти решение. Также она поблагодарила ушедшее правительство и предыдущие правительства, благодаря которым состояние бюджета Эстонии к наступлению кризиса было хорошим и есть возможность брать кредиты.
В этот момент кандидату в министры внешней торговли и инфотенхнологий Андресу Суттю стало плохо и его увели. Позже он вернулся и сказал, что очень сильно волновался, но с его здоровьем все в порядке. Тем не менее, на всякий случай он пойдет к врачу, но, скорее всего, просто понизился уровень сахара в крови.
Далее в 10:00 состоится заседание Рийгикогу, где Кальюлайд и Каллас выступят с речью.
Коалиционный договор был подписан в Рийгикогу вчера днем. ЗДЕСЬ можете прочитать более подробно.
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