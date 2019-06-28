ГАЛЕРЕЯ: Из Горхолла в суд! Кристофер Нолан сменил съемочную площадку

Съемочная команда уже подготовилась к рабочим дням. Точно известно, что Пярнуское шоссе будет перекрыто. Также съемки пройдут на прилегающих к нему улицах. Сегодня фотографы Delfi заметили Нолана и его помощников возле здания суда, на Лийвалайа, 24.

Ограничения движения будут действовать в течение двух выходных дней: в субботу, 29 июня, с часа ночи, и до полуночи воскресенья, 30 июня (до 23:59).

Ограничения распространятся на отрезке Пярнуского шоссе от площади Вабадузе до начала улицы Тонди. По оценке Таллиннского транспортного департамента, организация движения будет напоминать действовавшую в 2014 году организацию движения во время ремонта трамвайных путей на Пярнуском шоссе.