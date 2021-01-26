ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО | Новое правительство вступило в должность. Одному из кандидатов в министры стало плохо

Кальюлайд отметила, что две недели на создание новой коалиции — это очень мало, но больше времени не было, поскольку вирус продолжает бесчинствовать. Президент поблагодарила Партию реформ и Центристскую партию за то, что смогли быстро найти решение. Также она поблагодарила ушедшее правительство и предыдущие правительства, благодаря которым состояние бюджета Эстонии к наступлению кризиса было хорошим и есть возможность брать кредиты.

В этот момент кандидату в министры внешней торговли и инфотенхнологий Андресу Сутту стало плохо и его увели. Позже он вернулся и сказал, что очень сильно волновался, но с его здоровьем все в порядке. Тем не менее, на всякий случай он пойдет к врачу, но, скорее всего, просто понизился уровень сахара в крови.

Далее в 10:00 состоялось заседание Рийгикогу, где Кальюлайд выступила с речью, а новый министр Кая Каллас дала присягу.

Коалиционный договор был подписан в Рийгикогу вчера днем. ЗДЕСЬ можете прочитать более подробно.