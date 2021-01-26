ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО | Новое правительство вступило в должность. Одному из кандидатов в министры стало плохо(64)
Сегодня утром на рассвете, в 08:44, в Кадриорге президент Керсти Кальюлайд утвердила в должности правительство Каи Каллас.
Сегодня утром на рассвете, в 08:44, в Кадриорге президент Керсти Кальюлайд утвердила в должности правительство Каи Каллас.
Кальюлайд отметила, что две недели на создание новой коалиции — это очень мало, но больше времени не было, поскольку вирус продолжает бесчинствовать. Президент поблагодарила Партию реформ и Центристскую партию за то, что смогли быстро найти решение. Также она поблагодарила ушедшее правительство и предыдущие правительства, благодаря которым состояние бюджета Эстонии к наступлению кризиса было хорошим и есть возможность брать кредиты.
В этот момент кандидату в министры внешней торговли и инфотенхнологий Андресу Сутту стало плохо и его увели. Позже он вернулся и сказал, что очень сильно волновался, но с его здоровьем все в порядке. Тем не менее, на всякий случай он пойдет к врачу, но, скорее всего, просто понизился уровень сахара в крови.
Далее в 10:00 состоялось заседание Рийгикогу, где Кальюлайд выступила с речью, а новый министр Кая Каллас дала присягу.
Коалиционный договор был подписан в Рийгикогу вчера днем. ЗДЕСЬ можете прочитать более подробно.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
Ушаков о том, почему латвийцы не верят в вакцину от COVID-19
Глаз не отвести! Как выглядела красавица-сестра Есенина
«Мне о Вас рассказывали другое»: Рошаль ответил жене Навального