ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО | Финансирование науки не увеличат: на Тоомпеа проходит акция протеста

Демонстрация проходит по призыву Эстонской молодежной академии ( Eesti Noorte Akadeemia). Собравшиеся намерены пройти со своими лозунгами к зданию правительства.

Ранее премьер-министр Юри Ратас сообщил, что в ходе обсуждения государственной бюджетной стратегии правительство решило сохранить финансирование науки на нынешнем уровне, то есть в размере 0,71 процента от ВВП.

Выступающие на мероприятии считают ненормальным нарушение подписанного в декабре минувшего года договора, согласно которому финансирование науки должно было быть увеличено до 1 процента ВВП.

Отмечается, что качественная наука гарантирует хороший уровень высшего образования. Если она войдет в стадию стагнации, то молодежь в большем числе потянется за границу, что поставит под угрозу эстонское общество в целом.