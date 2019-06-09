ГАЛЕРЕЯ И ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Социал-демократы на съезде выбирают новое руководство

Нынешний руководитель партии Евгений Осиновский на пост лидера не баллотируется, но выступил с речью, в которой подвел итоги своей деятельности на посту председателя партии.

На пост руководителя СДПЭ претендуют Индрек Саар, Рийна Сиккут и Лаури Ляэнеметс. Конкуренция обещает быть острой, вероятно выборы пройдут в два тура.