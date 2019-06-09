09.06.2019, 12:17

ГАЛЕРЕЯ И ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Социал-демократы на съезде выбирают новое руководство


rus.delfi.ee
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Сегодня около 400 делегатов собрались на съезд в тартуском концертном зале «Ванемуйне», чтобы выбрать новое руководство партии.

Нынешний руководитель партии Евгений Осиновский на пост лидера не баллотируется, но выступил с речью, в которой подвел итоги своей деятельности на посту председателя партии.

На пост руководителя СДПЭ претендуют Индрек Саар, Рийна Сиккут и Лаури Ляэнеметс. Конкуренция обещает быть острой, вероятно выборы пройдут в два тура.

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