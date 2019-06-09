09.06.2019, 12:17
ГАЛЕРЕЯ И ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Социал-демократы на съезде выбирают новое руководство
Сегодня около 400 делегатов собрались на съезд в тартуском концертном зале «Ванемуйне», чтобы выбрать новое руководство партии.
Сегодня около 400 делегатов собрались на съезд в тартуском концертном зале «Ванемуйне», чтобы выбрать новое руководство партии.
Нынешний руководитель партии Евгений Осиновский на пост лидера не баллотируется, но выступил с речью, в которой подвел итоги своей деятельности на посту председателя партии.
На пост руководителя СДПЭ претендуют Индрек Саар, Рийна Сиккут и Лаури Ляэнеметс. Конкуренция обещает быть острой.
Первый тур голосования принес следующие результаты: Лаури Ляэнеметс получил 164 голоса, Индрек Саар — 157 и Рийна Сиккут — 121 голос. Таким образом, во второй тур вышли Саар и Ляэнеметс.
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