ГАЛЕРЕЯ И ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Социал-демократы на съезде выбирают новое руководство

Нынешний руководитель партии Евгений Осиновский на пост лидера не баллотируется, но выступил с речью, в которой подвел итоги своей деятельности на посту председателя партии.

На пост руководителя СДПЭ претендуют Индрек Саар, Рийна Сиккут и Лаури Ляэнеметс. Конкуренция обещает быть острой.

Первый тур голосования принес следующие результаты: Лаури Ляэнеметс получил 164 голоса, Индрек Саар — 157 и Рийна Сиккут — 121 голос. Таким образом, во второй тур вышли Саар и Ляэнеметс.