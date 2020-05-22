ГАЛЕРЕЯ: Грустная картина на болоте Виру — везде окурки и мусор

Фотограф Delfi посетил тропу здоровья на болоте Виру в Харьюмаа. Обстановка в заповеднике, мягко говоря, его поразила. Смотрите галерею!
Жители Эстонии привыкли за время карантина проводить выходные на природе. Viru raba — одно из самых популярных мест на Севере Эстонии, да и от Таллинна ехать на машине около 40 минут. По самому болоту проходит тропа, по которой гуляют любители свежего воздуха.
К сожалению, наплыв посетителей привел к загрязнению территории вокруг тропы и болота. Фоторепортер запечатлил множество мусора, окурков, а в самом болоте валялась даже банановая кожура.
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