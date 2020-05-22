22.05.2020, 21:19

ГАЛЕРЕЯ: Грустная картина на болоте Виру — везде окурки и мусор

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Galerii: 30 pilti
Prügi Viru rabas Foto: Ilmar Saabas

Фотограф Delfi посетил тропу здоровья на болоте Виру в Харьюмаа. Обстановка в заповеднике, мягко говоря, его поразила. Смотрите галерею!

Жители Эстонии привыкли за время карантина проводить выходные на природе. Viru raba — одно из самых популярных мест на Севере Эстонии, да и от Таллинна ехать на машине около 40 минут. По самому болоту проходит тропа, по которой гуляют любители свежего воздуха.

К сожалению, наплыв посетителей привел к загрязнению территории вокруг тропы и болота. Фоторепортер запечатлил множество мусора, окурков, а в самом болоте валялась даже банановая кожура.

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