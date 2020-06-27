27.06.2020, 18:01

ГАЛЕРЕЯ | Горячие фото! Жара привела на пярнуский пляж уйму народу


EST 6
Pärnu rand 2020.06.27
Galerii: 35 pilti
Pärnu rand 2020.06.27 Foto: Karli Saul

Сегодня в Пярну было 26 градусов. Естественно, в летней столице Эстонии собралось большое количество отдыхающих. К вечеру вода прогрелась до 22 градусов.

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