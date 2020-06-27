27.06.2020, 18:01
ГАЛЕРЕЯ | Горячие фото! Жара привела на пярнуский пляж уйму народу
Сегодня в Пярну было 26 градусов. Естественно, в летней столице Эстонии собралось большое количество отдыхающих. К вечеру вода прогрелась до 22 градусов.
Сегодня в Пярну было 26 градусов. Естественно, в летней столице Эстонии собралось большое количество отдыхающих. К вечеру вода прогрелась до 22 градусов.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ученые нашли элементарный способ сохранить ум в старости
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Священник разоблачил чудо Пасхи – схождение Благодатного огня
Вот почему Добровинский взялся защищать семью погибшего Захарова