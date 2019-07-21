ГАЛЕРЕЯ | Горячие фото! Жара привела на пярнуский пляж уйму народу

Сегодня было 27 градусов. Естественно, в летней столице Эстонии собралось большое количество отдыхающих. К вечеру вода прогрелась до 21 градуса. На пляже в Пярну было около 2000 посетителей!
Сегодня было 27 градусов. Естественно, в летней столице Эстонии собралось большое количество отдыхающих. К вечеру вода прогрелась до 21 градуса. На пляже в Пярну было около 2000 посетителей!
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