21.07.2019, 21:29

ГАЛЕРЕЯ | Горячие фото! Жара привела на пярнуский пляж уйму народу

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EST 5
Pühapäev Pärnu rannas
Galerii: 60 pilti
Pühapäev Pärnu rannas Foto: Karli Saul, Scanpix

Сегодня было 27 градусов. Естественно, в летней столице Эстонии собралось большое количество отдыхающих. К вечеру вода прогрелась до 21 градуса. На пляже в Пярну было около 2000 посетителей!

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