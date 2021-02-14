14.02.2021, 16:20

ГАЛЕРЕЯ | Гонки на льду: в Пярну открыли трассу для картинга


EST 2
kardirada Pärnu jõel
Galerii: 26 pilti
kardirada Pärnu jõel Foto: Ago Tammik

У всех любителей спорта есть возможность покататься на картингах прямо на замерзшей реке. Смотрите фото!

Город Пярну славится своей любовь к автоспорту. Вблизи города находится крупнейший автотрек для гоночных автомобилей.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: