14.02.2021, 16:20
ГАЛЕРЕЯ | Гонки на льду: в Пярну открыли трассу для картинга
У всех любителей спорта есть возможность покататься на картингах прямо на замерзшей реке. Смотрите фото!
У всех любителей спорта есть возможность покататься на картингах прямо на замерзшей реке. Смотрите фото!
Город Пярну славится своей любовь к автоспорту. Вблизи города находится крупнейший автотрек для гоночных автомобилей.
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