29.03.2020, 17:40

ГАЛЕРЕЯ | Фотографии парковок столичных торговых центров показывают, как серьезно местные отнеслись к призыву оставаться дома

 (2)
EST
Galerii: 20 pilti
Tallinna kaubanduskeskused Foto: Jaanus Lensment

Фотографы Delfi засняли парковки около 10 торговых центров столицы. Многие парковки полупустые, но не стоит забывать, что правительство ограничило работы почти всех магазинов, кроме продуктовых.

По словам фотографа Яанусу Ленсмета, эстоноземельцы в этот раз поняли, что лучше не прогуливаться по магазинам. На кадры попали парковки торгового центра Штроми, Nautica, Selver в Пирита, строительный магазин Bauhof в Ласнамяэ и другие.

Читайте также: