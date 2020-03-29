29.03.2020, 17:40
ГАЛЕРЕЯ | Фотографии парковок столичных торговых центров показывают, как серьезно местные отнеслись к призыву оставаться дома(2)
Фотографы Delfi засняли парковки около 10 торговых центров столицы. Многие парковки полупустые, но не стоит забывать, что правительство ограничило работы почти всех магазинов, кроме продуктовых.
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