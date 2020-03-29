29.03.2020, 17:40
ГАЛЕРЕЯ | Фотографии парковок столичных торговых центров показывают, как серьезно местные отнеслись к призыву оставаться дома(2)
Фотографы Delfi засняли парковки около 10 торговых центров столицы. Многие парковки полупустые, но не стоит забывать, что правительство ограничило работы почти всех магазинов, кроме продуктовых.
Российский врач назвал еще одно средство защиты от коронавируса
Доктор Мясников назвал лучшую защиту от коронавируса
В геноме коронавируса нашли первую крупную мутацию
Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук