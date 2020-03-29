ГАЛЕРЕЯ | Фотографии парковок столичных торговых центров показывают, как серьезно местные отнеслись к призыву оставаться дома

По словам фотографа Яанусу Ленсмета, эстоноземельцы в этот раз поняли, что лучше не прогуливаться по магазинам. На кадры попали парковки торгового центра Штроми, Nautica, Selver в Пирита, строительный магазин Bauhof в Ласнамяэ и другие.

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