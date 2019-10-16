ГАЛЕРЕЯ: Эстонской свободной журналистике 30 лет!

Сегодня прошла конференция "30 лет свободной журналистике в Эстонии", которую провели издания Eesti Ekspress и Äripäev.
На сцене выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Также влиятельные медиаменеджеры Инга Спринге, Ханх Х. Луйк, Игорь Рытов, Март Кадастик, Меэлис Кубитс, Михкель Кярмс, Жрик Моура, Меэлис Мандель и другие.
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