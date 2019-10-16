16.10.2019, 16:20

ГАЛЕРЕЯ: Эстонской свободной журналистике 30 лет!

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 34 pilti
Foto: Tiit Blaat

Сегодня прошла конференция "30 лет свободной журналистике в Эстонии", которую провели издания Eesti Ekspress и Äripäev.

На сцене выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Также влиятельные медиаменеджеры Инга Спринге, Ханх Х. Луйк, Игорь Рытов, Март Кадастик, Меэлис Кубитс, Михкель Кярмс, Жрик Моура, Меэлис Мандель и другие.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: