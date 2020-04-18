ГАЛЕРЕЯ | Еда под дверь и маски для всех. Фоторепортаж из закрытого на карантин общежития Раатузе в Тарту

Студенческой общежитие Тартуского университет на улице Раатузе, 22 было решено закрыть на карантин, после того как у живущих там студентов обнаружили коронавирус, который распространился с вечеринки. Смотрите, как выглядит общежитие на карантине!
Вход в общежитие и выход оттуда разрешен только работникам и медикам. Студенты же сидят в своих боксах, в которых по три комнаты, и покидают их только для похода в курительную комнату или чтобы забрать еду, которую приносят в определенное время три раза в день.
Жителей Раатузе также снабдили дезинфицирующими средствами и защитными масками — по 10 штук на человека. В коридорах в основном передвигаются уборщики и медики в защитных костюмах и масках.
Сегодня студенты ждут результатов теста на коронавирус. Пробы они сдали в пятницу. Результаты теста покажут, как пройдут следующие недели в здании. Тем, чьи пробы окажутся отрицательными, скорее всего, позволят спокойно передвигаться.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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