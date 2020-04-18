ГАЛЕРЕЯ | Еда под дверь и маски для всех. Фоторепортаж из закрытого на карантин общежития Раатузе в Тарту

Вход в общежитие и выход оттуда разрешен только работникам и медикам. Студенты же сидят в своих боксах, в которых по три комнаты, и покидают их только для похода в курительную комнату или чтобы забрать еду, которую приносят в определенное время три раза в день.

Жителей Раатузе также снабдили дезинфицирующими средствами и защитными масками — по 10 штук на человека. В коридорах в основном передвигаются уборщики и медики в защитных костюмах и масках.

Сегодня студенты ждут результатов теста на коронавирус. Пробы они сдали в пятницу. Результаты теста покажут, как пройдут следующие недели в здании. Тем, чьи пробы окажутся отрицательными, скорее всего, позволят спокойно передвигаться.

Toidukarpide kuhila asetatakse kolm korda päevas trepikoja ukse kõrvale. Foto: erakogu.





Täna jagati kõikidele elanikele desinfitseerimisvahendid ja näomaskid. Foto: erakogu.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!