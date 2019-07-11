11.07.2019, 11:43
ГАЛЕРЕЯ: Двойник Вашингтона и "убитый" автомобиль — второй день съемок в "канаве"
Сегодня, 11 июля, на Лаагна теэ продолжают снимать боевик. Фотограф Delfi заснял дублера Джона Дэвида Вашингтона, сына Дэнзела Вашингтона. Также на снимках виден автомобиль, в который врезались с двух сторон. Смотрите галерею!
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