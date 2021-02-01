ГАЛЕРЕЯ | Центр Таллинна с высоты птичьего полета. Известные фотографы померялись силами на высоте почти 100 метров

Как будет выглядеть центр Таллинна в 2021 году? Недавний фотоконкурс ”На высоте центра города” запечатлел сердце столицы с высоты почти 100 метров, по итогам чего были выбраны лучшие из лучших.
В только что завершившемся конкурсе приняли участие профессиональные фотографы Эстонии, которым предоставилась возможность запечатлеть сердце города с высоты последнего этажа 95-метрового офисного здания Skyon. Конкурс был организован фирмой Capital Mill.
Из всех работ фотографов, бросивших вызов небесным высотам, фирма Capital Mill выбрала три лучших — они украсят атриум Skyon, строительство которого завершится уже этим летом. Кроме того, лауреатам 1-го, 2-го и 3-го места были вручены подарочные карты Euronics номиналом от 200 до 500 евро.
Победившую работу представил эстонский фотограф Ээрик Юлевайн, который сфокусировался на том, чтобы запечатлеть вид и ландшафт города.
Второго места в конкурсе удостоился Райго Тынисалу.
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